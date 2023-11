Az 1-es BMW frissítés előtt áll, de a német ferdehátú szerelmeseinek nagyobb kérdés, hogy lesz-e még egy generáció. A válasz megérkezett. Ilka Horstmeier, a BMW AG igazgatótanácsának tagja az olasz Quattroruoténak adott interjújában elmondta, hogy a gyártó „minden szegmensben” akar egy modellt. Konkrétan az 1-es sorozatról kérdezték:

„Először is, a prémium szegmensben operálunk. Vannak különbségek az ügyfelek között, itt más vásárlók vannak, mint más szegmensben, de a teljes modellkínálatot le akarjuk fedni, nem csak a nagyméretű és luxusautókat. Az 1-es sorozattól és a Minitől a Rolls-Royce-ig akarunk termékeket kínálni, ezért van minden szegmensben valamink.”

Ez gyakorlatilag megerősíti, hogy a BMW nem száll ki a kisautók piacáról a 2019-ben bemutatott jelenlegi 1-es sorozat kivezetésével, aminek frissítése 2024-ben érkezhet, szóval pár évig még látható lesz, míg az évtized második felében a BMW i1 veheti át a helyét a márka villanyautós kínálatának belépőszintű darabjaként.

Hogy az elektromos kisautó milyen kiszerelésben érkezik, az még rejtély, mindenesetre riválisai között az Audi A3 és a Mercedes A-osztály következő generációja lehet, melyek szintén elektromosra váltanak. A Stellantis is készül riválisokkal, jön az új DS 4, a Lancia Delta és új Alfa Romeo Giuliettáról is cikkeznek.

Horstmeier elmondta, hogy a márka az akkumulátorok árának csökkentésén dolgozik a villanyautók hatótávjának kiterjesztése mellett, emellett a töltőinfrastruktúra kiépítésére is várnak. A bajor gyártó tervei szerint igény szerint kisebb és nagyobb akkucsomagokat is kínálnának, így a belépőszintű modellek árát még lejjebb lehetne vinni.

Horstmeier elmondta azt is, hogy a BMW a hidrogént is az alternatív meghajtási módszerek közé sorolja, a Toyotával együtt dolgoznak, hogy a kutatás gyorsabban folyjon. A cég idén bemutatott több üzemanyagcellás iX5-öt, melyek tesztflottaként üzemelnek majd, valamint azt is megerősítették, hogy a Neue Klasse platform hidrogénes hajtásláncokkal is kompatibilis lesz, bár 2030 előtt nem lesz ilyen sorozatgyártott darab.

(Címlapképünkön az 1-es BMW frissítés előtt álló prototípusáról készült kémfotó látható)