A tuningolásban az a szép, hogy egy régi autóval is lehet csodákat tenni. Más kérdés, hogy mindez mennyire legális és biztonságos, de számtalan ilyen autó van odakint az utakon, amikkel versenyeznek is.

A BMW E30 még manapság is nagyon népszerű, a gyártó egyik nagy legendája, amit előszeretettel tuningolnak. Igazi csodák is készültek belőle a hosszú évek alatt, és még biztosan fognak is.

Most épp egy Lamborghini Aventadort nyomott le egy tuning BMW E30 az autópályán. Még csak esélyt sem adott az olasz csodának, olyan szinten legyorsult, és nem álló helyzetből, ami megint csak beszédes.

(Videó a lap alján)