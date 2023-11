Csütörtökön kerül az Európai Parlament elé az a szavazás, melynek során várhatóan elfogadják az új környezetvédelmi szabályozásokat. Nagy kérdések itt már nem lesznek, hiszen az EU már szeptemberben rábólintott a korábbinál jóval engedékenyebb Euro 7 normára.

Mindez az autóipari lobbi sikerességét jelzi, hiszen így az is eldőlt, hogy az egyik legkárosabb anyag, vagyis a nitrogén-dioxid hatértékét nem módosítják. A Consortium for Ultra-low Vehicle Emissions testülete által készített elemzés szerint az NO2 közel 50 ezer halálesetért volt felelős EU-szerte 2020-ban - számolt be róla a Guardian.

A szigorítás azért is lett volna lényeges, mivel ezzel nem csupán életeket, de súlyos eurómilliárdokat is meg lehetett volna spórolni. A testület szerint a tisztább járművek 30 milliárd eurós többletköltséget okozott volna a gyártóknak, ám az enyhítéssel az EU szenvedi el a komolyabb anyagi károkat, hozzávetőlegesen 180 milliárd eurót.

Az autógyártók szerint a szakértői javaslat bevezetése költségekkel járna az iparra és a fogyasztókra nézve egyaránt, a környezeti előnyei pedig „korlátozottak” lennének. Így az autóipari lobbi minden erejével azon volt, hogy az Euro 7 megengedőbb legyen.

Úgy látszik, ezt a céljukat el is érik, az EU pedig kénytelen beérni azzal az ígérettel, hogy „cserébe” a gyártók tartják magukat a belsőégésű motorok 2035-ös kivezetéséhez.