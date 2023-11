„Szerdán jelentősen csökken a benzin és a gázolaj ára is. Előbbi bruttó 5 forinttal csökkenhet, míg a gázolaj ára várhatóan bruttó 8 forinttal lehet majd kevesebb a hét közepén” – írja a holtankoljak.hu.

Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak:

95-ös benzin: 605 Ft/liter

Gázolaj: 631 Ft/liter

Elemzésük szerint a forint – dollár árfolyamban is pozitív változások álltak be, valamint a Brent típusú olaj ára is 3%-ot zuhant az elmúlt héten, ami további árcsökkenést hozhat magával a hét második felében is.