A Toyota idén visszatért a nevadai SEMA-ra (Specialty Equipment Market Association), mégpedig egy minden korábbinál nagyobb standdal, amelyet a kiállítás hivatalos mottója, a „versenypálya vagy terep, az izgalom rád vár” alapján rendezett be. Ezúttal egy 19 autóból álló kollekcióval érkezett a japán gyártó, melyek között megtalálhatók egyedi építésű kocsik, az Associated Accessories Program gyári kiegészítőkkel ellátott járművei, lakóautóvá alakított terepjárók, új Land Cruiserek és Tacomák, valamint a GR-család különböző verseny- és szériaautói is.

„A SEMA Show ideális platformot kínál a Toyota számára, hogy olyan termékeket és stratégiákat mutasson be, amelyek célja a kalandvágyókkal és a sportos autók rajongóival való kapcsolat elmélyítése. Meg akarjuk mutatni, hogy a Toyota egy izgalmas, innovatív vállalat, amely képes arra, hogy a szériamodelljeiből hihetetlen dolgokat hozzon ki” – nyilatkozta Mike Tripp, a Toyota Marketing alelnöke.

Tundra TRD Performance Package

Itt, a SEMA-n ünnepelte a Toyota az új TRD Performance Package világpremierjét. A 2024 elejétől a Tundra jelenlegi generációjához elérhető opciós teljesítménynövelő csomag lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy pickupjuk teljesítményét olyan gyári fejlesztésekkel növeljék, amelyek nem befolyásolják a garanciát. Eredetileg az ikerturbós, 3,4 literes, V6-os i-FORCE motor 394 lóerőt ad le 5200-as, és 649 Nm nyomatékot 2400-as fordulatszámon. A TRD Performance csomag azonban 427 lóerőre növeli a csúcsteljesítményt (szintén 5200-as fordulatszámnál), míg a változatlanul hagyott csúcsnyomaték korábban, már 2000-es fordulatszámnál jelentkezik, ami kiszélesíti a használható tartományt és javítja a rugalmasságot.

A szintén V6-os turbós, de hibrid i-FORCE MAX hajtás esetében pedig a TRD Performance csomag 443-ről 475 lóerőre növeli a teljesítményt. Ezt úgy érték el a mérnökök, hogy megnövelték a turbófeltöltőkbe jutó levegő mennyiségét, miközben szoftveresen optimalizálták a motorvezérlés kalibrációját. Emellett a TRD Performance Package nagyobb, jobb áramlást biztosító kettős szívócsonkot alkalmaz, amelyhez kis ellenállású cat-back kipufogó csatlakozik, csökkentve az ellennyomást. A megnövekedett hajtáslánc-teljesítményt egyedi gázpedálhangolás egészíti ki, amely szintén hozzájárul a sportosabb vezetési élményhez.

A TRD Performance Package exkluzív optikai tuningelemeket is tartalmaz, többek között egy különleges TRD logót a platóajtón és egyedi, nyolcszögletű kipufogóvégeket. A 3400 dollárba (1,22 millió forintba) kerülő csomag – amelyet még a gyárban beszerelnek – kezdetben csak az újonnan vásárolt Tundrákhoz lesz elérhető. Azonban a Toyota már fontolgatja, hogy a közeljövőben más modellekre is kiterjeszti, miközben azon is dolgozik, hogy kereskedő által telepített opcióként is elérhetővé váljon azon ügyfelek számára, akiknek már van harmadik generációs Tundrájuk.

Tacoma X-Runner Concept

2004-ben a Toyota olyat tett Amerikában, amire senki sem volt felkészülve: a középkategóriás, hátul laprugós pickupját, a Tacomát sportos utcai használatra építette át, és X-Runner néven árusítani kezdte kézi váltóval és hátsókerék-meghajtással. Most, 19 évvel később a 2023-as SEMA-n bemutatkozott ennek a gyárilag tuningolt Tacomának a modern változata a 2024-es, vadonatúj generáció alapjain, igaz, egyelőre csak tanulmányként.

Az új Tacoma X-Runner Concept 3,4 literes, ikerturbós i-Force V6-os motorja a TRD Performance csomagos Tundrából (lásd fent.) származik, és itt is 427 lóerőt és 649 Nm-t képes a kerekekre szabadítani. Ez 179 lóerővel és 267 Nm-rel több, mint amennyit az eredeti, 2005-ös Tacoma X-Runner négyliteres szívó V6-osa tudott.

„A Tacoma sikeres bemutatója után szerettük volna bemutatni az új kisteherautó-architektúrában rejlő változatos lehetőségeket” – mondta Las Vegasban Sheldon Brown, a Toyota Motor Észak-Amerika főmérnöke. „A TGNA-F platform lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan, a normál fejlesztési idő töredéke alatt építsünk valami klasszat. Az ilyen projektek azok, melyekért az ember az autóiparban dolgozik” – tette hozzá.

Egy 4,30:1 áttétellel és elektronikusan zárható differenciálművel ellátott merev tengely osztja szét a tekintélyes motorerőt a hátsó kerekek között, az egyedi sportkipufogó pedig a bal oldalon, a hátsó kerék előtt vezeti ki az égéstermékeket. Közel 8 centiméterrel megnövelték a nyomtávot, az alvázat pedig megerősítették. A karosszéria első és oldalsó része egyedi aero-szárnyakkal, valamint funkcionális szellőzőnyílásokkal rendelkezik, amelyek többek között a Tundrából származó, 353 mm átmérőjű első féktárcsák hűtéséért is felelnek.

A megfelelő úttartás és az alacsonyra engedhető hasmagasság érdekében a fejlesztőcsapat a Tundra légrugós felfüggesztését is beépítette (feszesebb rugókkal és külső olajtartályos Bilstein lengéscsillapítókkal), a hatalmas kerékjáratokat pedig a Lacks Enterprises 21 colos, kovácsolt alumíniumközepű szénszálas felnijei töltik ki, amelyeken 285/45R21-es Michelin sportgumik feszülnek.

A karosszéria nagy részét az eredeti Speedway kék színre fújták le, az első Tacoma X-Runner iránti tiszteletből. A motorháztető, az A-oszlopok és a tető matt fekete fényezése viszont már a TRD Pro mai stílusirányzatából merít, a piros kopoltyúrács, díszcsík, felniközép, Toyota-embléma és bőrkárpitozás pedig szintén a nagy teljesítményre utal.

