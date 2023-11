A Tesla a 25 ezer eurós elektromos modelljét belsős források szerint német gyárában készíti majd. Bár hivatalos közlemény nincs róla, a belépőszintű villanyautóról korábban azt rebesgették, Indiában vagy Mexikóban gyártják majd. Pénteken azonban a Reuters szerint Elon Musk vezérigazgató megerősítette, hogy a grünheidei gyárban készítik majd a kisautót, ahol Európa legnépszerűbb villanyautóját, a Model Y-t is összeszerelik.

A hírügynökség forrásai a helyet igen, azt viszont nem tudták megerősíteni, mikor indul a gyártása a pletykák szintjén évek óta létező modellnek, így a bemutató időpontja sem ismert. A legújabb hírek szerint azonban már célegyenesben van a technológia, amivel a villanyautó alvázát egy darabban önthetik, ezzel csökkentve a gyártási költségeket. A beszállítóktól származó információk szerint 2030-ig négymilliót gyártanának belőle, míg összesen húszmillió autót szállítanának ki addig.

Az X-re feltöltött, az értekezleten készült videón Musk megköszöni a grünheidei alkalmazottainak kemény munkájukat a „világ egyik legnagyobb gyárában”, egy másik posztban pedig maga a vezérigazgató jelentette be, hogy a Giga Berlin fehér falait festményekkel fogják díszíteni.

A gyár vezetése múlt héten 4%-os béremelést jelentett be a 11 ezer dolgozónak novembertől kezdve, miután szakszervezetek jelezték, hogy hiába a tavalyi 6%-os emelés, a Tesla német dolgozói továbbra is az ipari átlag alatt keresnek. A Wall Street Journal azt is közölte, hogy a gyártó decemberben 1500 eurós bónuszt fizet munkásainak, valamint 2024 januárjától újabb, éves 2500 eurós emelésben gondolkodnak.