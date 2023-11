2021-ben meglepő módon a Ferrari a számítástechnikai iparból hozta új vezérigazgatóját, nem az autóiparból. Ahogyan azonban egyre fontosabb lesz az autókban a digitális technológia és a márka első villanyautójának készül, egyre inkább érthető, miért Benedetto Vignát választották. A 2025-ben piacra kerülő modell fejlesztése, valamint a jelenlegi kínálat villanyosítása jó tempóban halad, Vigna szerint köszönhetően például a Hardware in the Loop teszteknek.

Ezt a vezérigazgató korábbi munkahelyéről, az STMicroelectronics chipgyártótól ismerheti. A Reuters beszámolója szerint lényege, hogy egy termék viselkedését a lehető legtöbb körülmény közepette szimulálják. Általában okostelefonok és számítógépek fejlesztésében van szerepe, de most már az autóiparban is használják:

„Vannak, akik már autókra is használják, köztük mi is. Segít az elektronikai rendszerek hibaelhárításának felgyorsításában. Egy ideig eltartottak az előkészületek, de végül segített már most megoldani pár olyan problémát, amik a hibrideinknél csak a fejlesztés vége felé kerülnek elő” – mondta Vigna.

Hozzátette, a prototípusként létező villanyautó fejlesztése az előzetes tervek szerint halad, valamint készen áll a gyártó „e-épülete”, ahol a villanyautókat és hibrideket gyártják majd. Emellett még korábban jelezte, hogy nem csak a technológia érdekli, október elején egy interjúban elmondta, már kipróbálta a villanyautót „és nagyon tetszett neki”.