A motorosok általában férfiak, viszont az évek múlásával sokkal több nő pattant motorra, mint azelőtt. Egyszerűen a világunk olyan szinten felgyorsult, hogy az emberek is megváltoztak, és már nem foglalkoznak az élőítéletekkel.

Szokás mondani, hogy a motorozás férfi dolog, de ez egyenesen butaság. A nők között is találhatunk igazi profikat, akik a legtöbb férfit könnyen lenyomják a tudásukkal, nem beszélve a megjelenésükről.

Most egy olyan motoros nőt mutatunk be számotokra, akinek nemcsak a kinézete erős, hanem a motorja is. Félelmetesen jó kombinációt alkotnak, és ember legyen a talpán, aki tudja tartani vele a tempót.

