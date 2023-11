Minden napra jutnak furcsa jelenetek az utakról, és Magyarország sem maradhat ki a sorból. Sokan jogosítványt sem érdemelnének, mégis vezetnek, de szerencsére egyre több autóstól veszik el a papírokat.

Ugyanakkor még mindig sokan vannak kint, és most is történt valami furcsaság. Ezúttal a Fehérvári úton, és eddig mi sem tudtuk, hogy BMW-villamos is létezik, legalábbis ebben a formában.

Kedd este történt az incidens, amikor is a BMW vezetője kissé eltévedt, vagy autótesztet tartott. Kíváncsiak lennénk, hogyan hozta össze mindezt, mert hasonlót nemigazán láttunk még arrafelé Budapesten.

(Videó a lap alján)