90 évvel a történelmi jelentőségű első modell megjelenése után mutatta be a Škoda a Superb modernkori negyedik generációját. Elődeihez hasonlóan az új Superb is markáns dizájnkoncepciót és fejlett technológiát ötvöz. Minden eddiginél biztonságosabb és tágasabb, és az új modell készen áll arra, hogy újabb fejezetet írjon a Superb történetében.

A negyedik generációjához érkező új Superb továbbra is lenyűgöző, érzelemdús formatervet kapott, mindezt a legmodernebb technológiával kiegészítve. Az új modell praktikus hátsó ajtóval ellátott, elegáns megjelenésű ferdehátú, valamint kombi változatban is elérhető lesz. Az új külső meghatározó elemei továbbra is a dinamikusabb kialakítású vált első és hátsó lámpatestek. A hátsó lámpák az elődnél lényegesen karcsúbbak és új kristályos díszitőelemek turbózzák fel a látványukat. A fényszórók, amelyek szintén élesebb vonalúak lettek, két változatban állnak rendelkezésre. A full LED Matrix fényszórók hatszögletű bi-LED mátrix moduljait a Crystallinium nevű színes kristályos elem egészíti ki. A Crystallinium egy vadonatúj elem, amely a színes kristályüveget idézi, és új megjelenést kölcsönöz a fényszóróknak.

Az új Škoda Superb mind a ferdehátú, mind a Combi kombi változatban hosszabb, magasabb, de picivel keskenyebb elődjénél. Ennek ellenérő nőtt a fejtér elől és hátul is, ahogyan a csomagtér mérete is 20 literrel a limuzin (645 liter), és 30 literrel a Combi (690 liter) esetében. Az eddigi is hatalmas helyet biztosító tengelytáv viszont változatlan maradt mindként kivitel modellnél.

A passzív biztonságot illetően a Superb immár összesen tíz légzsákot kínál: a vezető és az első utas légzsákjait, az első oldalsó és fejlégzsákokat, a vezető térdlégzsákját, valamint az alapfelszereltség részét képező, az első ülések közötti központi légzsákot, amely baleset esetén megakadályozza az első utasok egymásnak ütközését. A külső hátsó ülésekhez két oldallégzsák opcionálisan rendelhető.

A három benzinmotor és a két dízel mellett – egy teljesen új mild hibrid és egy új, megnövelt elektromos hatótávolságú plug-in hibrid is szerepel. Utóbbi a Combi kombi változat számára van fenntartva, amelynek 110 kW (150 LE) teljesítményű 1.5 TSI motorja mostantól kiegészül az elektromotorral. A hajtáslánc 150 kW (204 LE) maximális teljesítménye 6 sebességes DSG váltón keresztül jut el az első kerekekhez.

A nagyfeszültségű akkumulátor kapacitása 12,7 kWh-val 25,7 kWh-ra nőtt, így a jármű tisztán elektromos hatótávolsága több mint 100 kilométer lett. Emellett a Škoda 11 kW-ra növelte az elérhető maximális töltési teljesítményt is, így az akkumulátor gyorsabban feltölthető. A plug-in hibrid változatban az egyenáramú töltés is lehetséges, 50 kW-os maximális töltési sebességgel. A korábbiakhoz hasonlóan 230 V-os háztartási konnektorból is lehetséges a 2,3 kW-os töltés.

A belépőszintű motor egy 1.5 TSI, mild hibrid technológiával és 110 kW (150 LE) teljesítménnyel. Mindkét hibrid motor az EA 211 evo2 új generációjából származik, üzemanyag-takarékos Miller-cikluson működik, és változó turbógeometriájú turbófeltöltővel rendelkezik. A mild-hibrid technológiával felszerelt 1.5 TSI a legújabb generációs aktív hengertechnológiával (ACT+) is rendelkezik. Két 2.0 TSI változat is elérhető lesz, amelyek 150 kW (204 LE) és 195 kW (265 LE) teljesítményt nyújtanak.

A legerősebb benzinmotor alapfelszereltségként összkerékhajtással is rendelhető, akárcsak a legerősebb dízel, a 2.0 TDI 142 kW (193 LE) teljesítménnyel. A gyengébbik dízel szintén kétlites, de elsőkerékhajtású és a teljesítménye 110 kW (150 LE) teljesítménnyel. Minden motor 7 sebességes DSG váltóval párosul, és mind a hat hajtáslánc-változat megfelel az Euro 6e károsanyag-kibocsátási normának.

A Superb negyedik generációjában a sebességváltást már kizárólag a kormányoszlopra szerelt váltókarral ellátott DSG automata sebességváltó végzi. A DSG váltó a nagy hatékonyságú belsőégésű motorok, valamint a különböző hibrid hajtásláncok erejét továbbítja a kerekek felé.