Még egy éve sincs, hogy a Mercedes-AMG bemutatta a GT2-t, máris követte azt a GT2 Pro nevű, kicsivel erősebb változattal. A versenyautót csak pályák nyílt napjain lehet vezetni és azok a célközönség, akiknek van annyi pénze, hogy erre költsék.

A modell alapja az AMG GT első generációja, nem az idén bemutatott, így a márka négyliteres, ikerturbós V8-asa hajtja 705 lóerővel, ahogy a 2022-ben bemutatott GT2-t is. A különbség a Push2Pass funkció érkezése, ami 745 lóerőre emeli azt. Ezt egy hatsebességes, szekvenciális váltó kezeli a hátsó tengelyen, ugyanis hátsókerék-meghajtású a GT2 Pro.

A felfüggesztések is megújultak, a GT2 Pro lengéscsillapítói négy irányba állíthatóak. Az aerodinamikai újdonságok közül kiemelkedik a hátsó szárny, ami nagyobb véglapokat kapott, valamint új 18 colos felniket fejlesztettek, amik kétféle színben kaphatóak.

Az autó belseje is átalakult, például a volánra több kezelő került, klíma is van az autóban, a tavalyi modell mattszürke műszerfalát pedig szénszálas panelre cserélték. A vásárlók emellett fedőleplet, egy testreszabott Bell sisakot és a Puma révén overállból, kesztyűből, alsóneműből és cipőből álló öltözéket is kapnak.

A potenciális vásárlóknak 479 ezer eurót, azaz kb. 178 millió forintot kell kifizetnie, ami vaskos prémium a GT2-höz képest. Ezt kifizetve azonban részt vehetnek az AMG Racing Seriest, ami exkluzív pályanapokra juttatja el a sofőrt. Emellett az extra szolgáltatások között külön mérnök segít megtalálni a megfelelő beállításokat.

(Galéria a lap alján)