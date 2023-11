Manapság nem ritkák az ehhez hasonló monstrumok, amik rendkívül erősek, nemcsak nyomatékban, hanem lóerőben is. Ennek kombinációja pedig monumentális élményt ad a vezető számára.

Ezúttal is egy különleges darabot mutatunk be számotokra, és azok is értékelni fogják a videót, akik nem beszélik a nyelvet. Vannak helyzetek, amikor semmilyen nyelvtudás nem szükséges az élmény befogadásához.

Ez most pontosan egy ilyen helyzet, de azért annyit említsünk meg, hogy a videóban látható BMW M8 Gran Coupe G-Power 800 lóerő eladására képes, így alig 200 lóerőre van az 1000-es határtól, ami durva.

(Videó a lap alján)