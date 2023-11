Papíron a Ferrari 2024-es újdonságlistája rövidebbnek tűnik a tavalyinál, legalábbis az eddigi információk alapján, de tartalmilag biztosan nem az, hiszen a Cavallinótól várt két autó biztosan nagy dobás lesz.

Miután a Purosangue-nal csatlakozott az SUV-armadához, és miközben várjuk az első elektromos autót - amelyet csak 2025-ben láthatunk - a Ferrari két emblematikus modell örökösét készül bemutatni, melyek közül a csúcs egy új hiperautó lesz, ám előtte vessünk egy pillantást a 812 Superfastot leváltó modellre.

Ferrari GT V12

Lehet, hogy még 2023 vége előtt bemutatják, de az biztos, hogy 2024-ben garantáltan érkezik az új V12-es motorral hajtott GT, amely az olasz márka gyökereihez köthető modell.

A 12 hengeres motor kivonulásával kapcsolatos félelmeket a Purosangue-nal sikerült eloszlatni, így a Ferrari még legalább néhány évig ki kell, hogy játssza a legklasszikusabb és legrangosabb motorjának kártyáját.

A Maranello környékén tesztelt és álcázott példányok - köztük egy hamis Roma karosszériával ellátott példány - ugyanis úgy tűnik, hogy még mindig a híres V12-es motorral vannak felszerelve.

Nem zárhatjuk ki azonban, hogy ezúttal is megtörténik az elektrifikáció, így ez a modell is hibriddé válhat, ahogyan az néhány nemes riválissal, például a Lamborghini Revueltóval is megtörtént. Nem kell azonban már sokáig várni, amíg a Ferrari hivatalos választ ad.

Ferrari 499 Stradale

A 499P szenzációs győzelme a 2023-as Le Mans-i 24 órás versenyen csak fokozta a várakozást az új utcai versenyautó, a LaFerrari utódjának érkezése előtt. Ahogy maga John Elkann elnök mondta, a győztes versenyautó egyben technológiai laboratórium is a közútra átültetendő megoldások számára.

A Ferrari éppen ezt szem előtt tartva választotta a Le Mans-i győzelem első évfordulójához közeli időpontot, azaz jövő júniusát az új autó leleplezésére.

Ami a műszaki szempontokat illeti, az álcázott prototípusokat egyetlen kipufogópár jelenléte különböztette meg, ami egy viszonylag kis benzinmotorra utal, valószínűleg egy V6-os ikerturbós motorra, mint a 296-osé, erős elektromos támogatással.