Ezekben a pillanatokban is munkában vannak a világ legnagyobb munkagépei, amikkel az éjjeli órákban is dolgoznak. A felvételek nem teljesen adják át, mekkora gépek ezek, melyek ugyanolyan mesterművek, mint egy Ferrari.

Sőt, azt kell mondjuk, hogy sok szempontból egyedibbek, és kevesebb is van belőlük. A monumentális méretük miatt a szervízlelés is másképpen néz ki, és ha egy ilyen monstrum felborul, az millió dolláros kiesést is jelenthet.

Emiatt is fontos, hogy olyanok vezessék, akik igazi profik, ráadásul adott esetben ők is nagyon nagy veszélybe kerülhetnek. Itt most azt láthatjuk, hogy még egy ilyen szörnyeteggel is lehet driftelni.

