Manapság minden korábbinál magasabb szintre helyezték a tuningolást. Magyarországon is komoly verdákat látni, de még mindig sok az olcsó, trehány verzió, amik inkább kellemetlenek, mint látványosak.

Nyilván ez erősen pénzkérdés, és azok, akiknek van rá keretük, illetve igényesek, és még értenek is hozzá, félelmetes verziókkal tudnak előállni. Most egy ilyen verziót mutatunk be számotokra, amit imádni fogtok.

A hangra figyeljetek oda, mert nagyon hangos a cucc, és olyan hangokat okád ki magából az Audi, ami már inkább félelmetes. Már a turbók is megérnének egy külön videót, és a kinézet is erős.

