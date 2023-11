Amikor odakint vagyunk, mindig extrán figyelnünk kell, de az utak így is veszélyesek, legalábbis a figyelmetlen vezetők miatt biztosan. Máskor pedig a rossz időjárás szól közbe, vagy egy balszerencse.

Nehéz előre kiszámítani a dolgokat, és sokszor a vétlenek halnak meg, akik semmiről sem tehettek. Vannak kikerülhetetlen helyzetek, amikor valóban a sors kezében vagyunk, ami mindig nehéz.

Most egy farakományt szállító kamion nagy balesetét nézhetjük meg. Ennél veszélyesebb nem is lehetett volna a baleset, döbbenetes, ami történt, és kellett az őrangyalok segítsége is, akik résen voltak.

(Videó a lap alján)