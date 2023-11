Nap mint nap láthatunk olyan baleseteket az utakon, amik szinte kivétel nélkül elkerülhetőek lennének. Ennek ellenére még mindig sok a figyelmetlen vezető, és amikor valaki ezt kamionvezetőként abszolválja, az még veszélyesebb.

Messze nagyobb felelősség kamiont vezetni, főleg, ha rakományt is visz magával a sofőr. Magyarországon is vannak, akik nem szabályosan közlekednek, vagy épp nem olyan figyelmesek, mint kellene.

Most egy olyan felvételt mutatunk be számotokra, amiből könnyen tragédia lehetett volna. Miután bebillent a kamion, nem volt visszaút, de szemből is érkezett egy nagyobb jármű, így közel volt a baj.

