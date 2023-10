Az Egyesült Államokban nagyon széles és hosszú autópályák vannak, köszönhetően az ország méretének. Ez egy magyar ember számára kissé felfoghatatlan, mert valóban máshoz vagyunk hozzászokva.

Rendkívül szélesek az autópályák, hogy minél több sávon haladhasson a közlekedés. A kamionosokra itt is figyelni kell, és a többség be is tartja a szabályokat, míg mások balesetet okoznak.

Ezen a felvételen is tisztán látszik, hogy a kamionos nem elég körültekintő, és az sem lehet kifogás, hogy a holtterében lehetett az autó. A következő pillanatban kiforgatta az autóst, így kisebb csoda, hogy nem lehet tömegtragédia belőle.