A japán Best Car magazin nemrég arról számolt be, hogy a Toyota hamarosan leleplezi a frissített GR Yarist, amelynek a teljesítménye már ugyanúgy 304 lóerő lesz, mint a GR Corolláé, és azt is megírták, hogy egy nyolcfokozatú, bolygóműves automatikus sebességváltó is elérhető lesz hozzá. Az 1,6 literes háromhengeres turbómotor (G16E-GTS) eddig csak hatfokozatú, gázfröccs automatikával ellátott intelligens kézi váltóval volt párosítva a GR Yarisban, ebben a konfigurációban 272 lóerő teljesítményt és 360 Nm nyomatékot adott le.

A 32 lóerővel erősebb és 10 Nm-rel nyomatékosabb, továbbfejlesztett motor várhatóan még idén debütál a rali homologizációs céllal épített kisautóban, a Best Car szerint a GR Yaris Evolution II-nek nevezett modell gyártása 2024 januárjában kezdődik a Motomachi üzemben.

A Toyota már több éve dolgozik az új automatikus sebességváltón a GR Yaris számára, 2022 elején már teszteltek is egy kétpedálos GR Yarist a Japánban megrendezett Toyota Gazoo Rally Racing Challenge versenyen, legutóbb pedig 2023 szeptemberében bukkant fel a prototípus egy Super Taikyu eseményen. Még mindig nem lehet megvásárolni, de Tojoda Akio elnök szerint megéri várni rá. Ugyanabban a Toyota Times magazinnak adott interjúban, amelyben a Celica újjáélesztésére utalt, a vállalat elnöke egyenesen forradalminak nevezte a készülő „Direct Automatic Transmission” (közvetlen automata sebességváltó) néven futó automatikus váltót. „Ez a váltó mindent megváltoztat. Nagyon szeretném, ha megvalósulna, és sokan vezethetnék ezeket az automata sportautókat. Például azok is élvezhetnék a motorsportot, akik az utcán csak automata kocsikat vezetnek. Megtapasztalhatnák a különböző hangokat és a le- és felkapcsolás érzését”. Tréfásan megemlítette az elnök, hogy a DAT a „Dat's Akio Toyoda” rövidítése is.

A hobbiból Morizo álnéven gyakran versenyző elnök az állítása szerint értékes időt veszít, amikor a GR Yaris versenyautójában a kézi váltóval váltogat, de ez nem így lenne az automata változatnál. „A DAT-tal az ember nem veszít időt a váltáskor, és minden idegszálával a gyorsításra, a fékezésre és a kormányzásra tud koncentrálni” – mondta.

Egyelőre korai lenne megmondani, hogy a Toyota a DAT-ot más GR-modelleken is be kívánja-e vezetni. A GR 86-oshoz opcionálisan hatfokozatú automata most is rendelhető, míg a GR Yarishoz műszakilag nagyon közel álló GR Corolla egyelőre kizárólag manuálissal létezik. A GR Supra a nemrég bevezetett, új fejlesztésű kézi váltó mellett a BMW Z4-rokonság miatt a ZF által tervezett nyolcfokozatú automatikus váltóval a kezdetektől kapható.

Isiura Hiroaki japán autóversenyző is a DAT-ot dicsérte a Toyota Times-ban. Kipróbált egy vele szerelt GR Yarist, és biztos benne, hogy gyorsabb volt vele, mint a kézi váltóssal. „Az indulás pillanatától kezdve összezár a nyomatékváltó, ezért a kocsi lineárisan reagál a gázpedál parancsaira, ami lehetővé teszi, hogy időt faragjunk le a köridőből. A DAT érzékeli, amikor teljes erővel fékezünk, és visszavált, hogy felkészüljön a következő gyorsításra. Előre látja az előttünk álló műveleteket, ahogyan vezetés közben mi, emberek is tesszük”. Isiura szerint egy hagyományos automata sebességváltó „sokat csúsztat”, és „kevéssé adja vissza a közvetlen kapcsolás érzetét”, míg a DAT a sebességfokozatokat kézzel, precízen és gyorsan kapcsoló sofőrt utánozza.

A mérnökcsapat azután állt elő a gyors automatikus váltó ötletével, hogy Tojoda Akió azt mondta, szeretné „terjeszteni a vezetés örömét”, mert a világon sokan nem tudják, hogyan kell manuális autót vezetni.

Az új nyolcfokozatú automatikus váltó mellett (amelyhez természetesen kormány mögötti váltófülek is társulnak majd) a GR Yaris a közelgő ráncfelvarrásakor a Best Car forrásai szerint egy új első lökhárítót is kaphat, amelyen légterelő idomok jelennének meg az első leszorítóerő növelése céljából. Hátul valószínűleg egy, a korábbinál nagyobb, tetőre szerelt szpojler kerülne fel, ahogyan az a japán magazin által közzétett grafikákon is látható.

Nem csak a motor, hanem egyes beltéri elemek is átkerülhet a GR Corollából a kistestvérbe, például a régi analóg műszerfalat nagyméretű digitális műszeregység válthatja le. A Toyota mérnökei a megnövelt teljesítmény miatt állítólag módosítanak a GR Yaris felfüggesztésén és fékjein is, valamint tovább növelik a karosszéria merevségét.