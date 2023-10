Sajnos egyelőre még csak koncepció, ám a Mazda így is felkorbácsolta az állóvizet a kompakt sportautók terén a napokban. A Japan Mobility Show-n ugyanis nem csak a frissített MX-5-öt, de az Iconic tanulmányt is leleplezték.

Az alacsony súlypontú, könnyű, emellett méregerős modell a Mazda MX-30 R-EV-től örökölte a villany-Wankel motorját, ami kétrotoros bolygódugattyús rendszerével, és 370 lóerőre növelt teljesítményével minden, csak nem hétköznapi.

Habár ez így önmagában is nagyon érdekesen hangzik, úgy még inkább, hogy a hírek szerint hidrogénnel is képes üzemelni, így emissziómentesen is használható lenne - ha egyszer valaha piacra kerül.

Az MX-5-nél kicsit nagyobb, rendkívül látványos (kicsit Ferraris beütésű) modell kapcsán Masahiro Moro, a Mazda elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a legfőbb céljuk, hogy továbbra is életben tartsák a vezetés örömét. Remélhetőleg a próféta szólt belőle!