A kisáruszállítók jól ismertek rugalmasságukról, a Renault ezt kihasználva egy egész stúdiót pakolt az egyik hátsó részébe. A Renault Sound Truckkal a cél az volt, hogy több zenésznek legyen hozzáférése profi produkciós felszereléshez és Franciaországban már útra is kelt.

A Sound Truck egy átalakított Renault Master, a gyártó legnagyobb kisáruszállítója. 3,5 tonnás maximális összsúlya és a raktér korlátozott mérete miatt az átalakítás így is elég nehéz volt, az építészeti akusztikával foglalkozó Red House és a Procar kezeit dicséri a munka.

A Master raktere kilenc köbméteres, annak minden milliméterét kihasználva minden szükséges elemet sikerült két szobába súvasztani, egy felvevőfülkébe és egy irányítóterembe. A legnehezebb a hangszigetelés volt, aminek a lehető legkisebb tömeget kellett elérnie, hogy a kocsi megkapja az engedélyt, mindent külön megmértek, mielőtt feltették az autóra. A szigetelés környezetkímélő anyagokból készült.

Végezetül a belteret faborítással és lila szövettel burkolták be. A producer egy forgószéken ül és külön asztala van monitorokkal, egy PC-vel és egy konzollal, míg hátul van egy kanapé. Emellett kívül a festést ezüstös grafikával és aranyszínű graffiti-szerű betűkkel díszítették.

A Renault Sound Truck már meg is mutatta, mit tud, öt rapper is vett fel itt számot egy kezdeményezésen belül tavasz óta, ezeket egy válogatáson ki is adták, ezt ezen a linken lehet meghallgatni.