Egy skót pár fordult a sajtóhoz, hogy tudassák a világgal, mennyire elégedetlenek, miután 17374 fontos (kb. 7,5 millió forintos) szervizszámlát kaptak a Tesla Model Y-juk akkumulátorának cseréjére, aminek oka állítólag, hogy rossz időjárási körülmények között vezettek. Skóciában. Ízlelgessük kicsit.

Johnny Bacigalupo és Rob Hussey az Edinburgh Live-nak mondták el történetüket, ami akkor indult, amikor október elején vacsorázni indultak a városban, elég nagy esőben, de az étterembe való úton nem tapasztaltak semmi problémát. Visszafelé viszont már nem indult az autó, a Tesla pedig csak öt óra múlva, hajnali egykor tudott kiküldeni egy autómentőt és már akkor sem volt túl segítőkész az ügyfélszolgálat szerintük.

„A panaszaim után szerda délután fél ötkor érkezett egy hívás, miszerint az akkumulátor károsodott vízbeszivárgás miatt és ezt nem fedezi a nyolcéves garancia. 17500 font lesz a javítás, akarjuk-e? Eléggé letaglózott és nem igazán találtam a szavakat.”

Bacigalupo egy maximum 500 ezer forintnyi számlára számított legrosszabb esetben, és bármennyire is sokkolta a hír, egy felsővezetővel is tudott beszélni, aki megismételte, hogy a skót időjárás nagyban közrejátszott ebben és nem feltétlenül az ő hibája, de a Tesla nem tekinti ezt garanciás javításnak. A menedzser hozzátette, egy Range Rover vagy Mercedes esetében is így járt volna, de a tulaj „ezt nem veszi be.”

A pár azt elismerte, hogy volt figyelmeztetés Skócia egyes részein a nagy eső miatt, szerintük Edinburgh-ban ez nem szokatlan, Bacigalupo pedig már megkérdőjelezi, jó döntés volt-e Teslát venni: „A kiszolgálás eddig katasztrófa volt és pokoli módon aggódok emiatt. Megkérdeztem a menedzsertől, hogy akkor Skóciában nem lehet használni Teslát? Ha tudtam volna, hogy ilyen rossz az ügyfélszolgálat, sosem vettem volna meg az autót.”