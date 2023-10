A Hyundait főleg autómárkaként ismerhetjük, de a Hyundai Motor Group alá számos más cég is tartozik, például a Hyundai Rotem, akik most mutatták be futurisztikus lopakodó tankjukat. A Hyundai Rotem amúgy nehézipari vállalat és vonatok, gyártósori segédletek, tankok, páncélozott járművek és autonóm fegyverek gyártására szakosodott.

Az új, név nélküli tank egy szöuli kiállításon mutatkozott be és hozzá fogható nincs is. Szögletes dizájnját szürke színű festéssel mutatták be, méhsejt mintázata segít elbújni neki a radarok előtt. Ráadásul nincs szüksége személyzetre, önvezető és az ágyút is lehet távolról irányítani. Aktív védelmi rendszere segít a tankelhárító rakéták ellen és egy felderítő drón is jár mellé.

„A legújabb dizájn, mely lopakodó technológiát alkalmaz, a Hyundai Motorral közös munka volt és a szárazföldi járművek jövőjét mutatja be. Hogy mikor kerül gyártásra, az egyelőre még kérdés, mivel még csak tanulmányról van szó és a kormányok igényeit is fel kell mérnünk” – mondta a Hyundai Rotem egy szóvivője.

A cég egyre nagyobb területen van jelen a hadiiparban, tavaly például a lengyel kormánnyal írtak alá egy szerződést 180 darab K2PL harckocsi leszállításáról. Ezeket 2022 végén kezdték el eljuttatni az ügyfeleknek és 2025-ig tervezik gyártani őket.