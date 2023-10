Korábban már mutattunk számotokra felvételeket arról, milyen páncélozott járművekkel védik az USA volt elnökét, Donald Trump-ot. Hiába nem elnök már egy ideje, igen komoly védelmet biztosítanak számára.

Ez általában nagy kíséretet is jelent, és olyan páncélozott járműveket, amik szinte mindent kibírnak. India is nagy hangsúlyt fektet a miniszterelnöke védelmére, és ez akkor is így van, ha odahaza közlekedik Narendra Damodardasz Modi.

Külföldön szintén, és láthatjuk, hogy menyiségből sincs hiány. Az üvegek is beszédesek, a vastagságuk is bizonyítja, hogy ezek márpedig komoly golyóálló emelek, amik a nagyobb kalibernek is ellenállnak.