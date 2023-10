Mi a közös Ari Vatanenben, Carlos Sainz-ban, Colin McRae-ben, Juha Kankkunenben, Petter Solbergben, Richard Burnsben és Tommi Mäkinenben? Amellett, hogy mindannyian a raliversenyzés világbajnokai, mindannyian vezettek királykék, sárga matricás, arany felnis Subaru Imprezát pályafutásuk valamely szakaszában. A rajongók egy egész generációja számára a Subaru név – és az 555-ös festés – egyet jelent a ralival, annak ellenére, hogy a márka utolsó gyártói világbajnoki címe 1997-ig, az utolsó egyéni pedig 2003-ig nyúlik vissza, és 2008 óta már csak regionális bajnokságokban lehetett találkozni a márkával. Ez azonban lehet, hogy nem sokáig marad így, a pletykák szerint ugyanis a Subaru azt fontolgatja, hogy visszatér a világbajnokság elit kategóriájába, a Rally1-be.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke, Mohammed Ben Sulayem nemrég elárulta, hogy tárgyalásokat folytattak a Subaru visszatéréséről a WRC-be, de nem magával a márkával, hanem a Toyota és a Toyota Gazoo Racing World Rally Team elnökével, Akio Toyodával, aki örömmel látná a riválisok között a fiastyúkosokat. Ben Sulayem szerint a tárgyalásokra az idei Le Mans-i 24 órás hétvégéjén került sor.

„Nem titok, hogy volt egy jól sikerült találkozóm Akio Toyoda úrral, és megkérdeztem tőle, hogy mit tehetünk [hogy több gyártót sikerüljön a WRC-be csábítani]. Egy olyan emberrel beszéltem, aki szenvedélyesen szereti a ralit, és ő a Subarut említette a lehetséges új érkezők között” – mondta az elnök a ralis szakportálnak, a Dirtfish-nek. „A Subaru egy bizonyos százalékát birtokolják, és támogatni fognak egy olyan kezdeményezést, amely a márka visszatérését jelentené. Pozitív jeleket látok a Toyota elnökétől arra vonatkozóan, hogy meg lehet-e győzni a Subarut, és hogy biztosítana-e motort nekik, a Subarunak ugyanis a motorral van a legnagyobb problémája” – mondta Ben Sulayem a Dirtfish-nek.

Az FIA a hosszútávú versenyzésbe (WEC) már sikeresen hívott vissza egy sor patinás márkát (Porsche, Ferrari, Cadillac, BMW, Lamborghini, Aston Martin) és most pontosan ezt szeretné megismételni a WRC-ben is. Úgy tűnik, hogy jelenleg a Subaru a szervezet egyik fő célpontja. A szimmetikus összkerékhajtásáról és boxermotorjairól híres márka visszatéréséből az FIA és a Toyota is hasznot húzhatna.

„A Toyota nagyobb kihívást, több konkurenst akar” – mondta a Toyota Gazoo Racing World Rally Team csapat technikai igazgatója, Tom Fowler a brit CAR magazinnak az idei Akropolisz-ralin. „A Subarunak nagy múltja van a motorsportban, különösen a raliban. És természetesen azért is jó lenne a visszatérésük, mert lenne egy másik japán gyártó is a Toyotán kívül. Amit Akio szeretett volna kinyilvánítani az az, hogy a Toyota szeretné, ha jönnének, de a végső döntés a Subarunál van” – tisztázta Fowler. „Ez inkább egy óhaj volt a részéről, mintsem egy döntés.”

Abban egyetértenek a szakértők, hogy a Subaru könnyedén meg tudna alkotni egy WRC-kompatibilis, térvázas, csövekből felépülő karosszériát saját maga, de azzal nagyon sok időt és pénzt tudna megspórolni, ha új motor kifejlesztése helyett a Toyota már bevált hajtástechnológiáját használná, igaz, akkor a boxer elrendezésről le kellene mondaniuk, mivel a GR Yaris Rally1 Hybrid versenyautó 1,6-os turbómotorja soros négyhengeres.

„Ahhoz, hogy ez a visszatérés működni tudjon, a lehető legnagyobb függetlenségre lenne szükségük” – tette hozzá Fowler. „Egy teljesen különálló csapat lenne, bizonyos technikai kötődésekkel, amelyek amúgy is léteznek már, a WRC és más bajnokságok között is. Azt hiszem, ez egy elég kényelmes helyzet lenne.”

A Subaru gyári csapata 2008-ban vonult ki a WRC-ből a sikertelen szereplés és az akkor kirobbant gazdasági világválság miatt. Ugyanakkor a márka a Vermont SportsCar által működtetett Subaru Motorsports USA programon keresztül aktív maradt az Egyesült Államok ralisportjában, ahol 2011 óta egy kivételével minden egyes nemzeti bajnokságot megnyert. Nemrég kifejlesztettek ide egy vadonatúj, WRX-alapú raliautót (VT23r), amelyet egy kétliteres, 320 lóerős boxermotor hajt, és amely a debütálásán, az augusztusi Ojibwe Forests-ralin és az október közepi Lake Superior Performance-ralin is győzni tudott.