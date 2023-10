Az Egyesült Államokban napi szinten vesznek részt a rendőrök olyan autós üldözésekben, melyek tragikusan végződnek. A legtöbb esetben azonban megússzák a gyanúsított személyek, máskor pedig ártatlanok sérülnek meg.

Már az sem ritka, amikor tinédzserek lopnak autót, és válnak igazán veszélyessé. Most is ez volt a helyzet, ráadásul havas körülmények között nyomták a gázt, amivel nemcsak saját magukra, hanem mindenki másra is veszélyes voltak.

Ennek csak rossz vége lehetett, és idő kérdése volt, mikor csapódnak be, miközben szorosan mögöttük hajtott egy rendőrautó. Végül lezuhantak egy felüljáróról, majd a csodával határos módon túlélték a becsapódást, és ismét menekülni kezdtek.

(Videó a lap alján)