A Suzuki Jimny egy imádnivaló kis autó, de ha valaki kicsit keményebbé akarja faragni, annak a DAMD Little G. csomagja megfelelhet, ugyanis a Mercedes G-osztály stílusát hozza el miniatűr méretben. Egyes részeket Little G. Standard, másokat Little G. Aventura néven forgalmaznak, de mindegyik sokkal hitelesebb terepjáró-kinézettel ruházza fel a Jimnyt.

Elől a DAMD egy új lökhárítóval lát el, ami jól illik a szélesített sárvédőkhöz és az aluminiumlépcsőhöz, amivel könnyebb a ki- és beszállás. Feljebb a hűtőrács is luxibb lett a krómbevonatnak köszönhetően, míg a ketrecbe zárt fényszóróknak terepen van meg a haszna, együttműködve a motorháztetőbe emelt indexekkel.

Hátul a lökhárító szintén egybe lett illesztve a kerékívekkel, ami egyenletessé teszi a kasztnit, ráadásul LED-es, szekvenciálisan világító fényszórók is kerültek ide. A tetősínen számos olyan pont van, ahova a boxokat rögzíteni lehet és ide is lehet fényszórókat rakni éjszakai használatra.

Hogy könnyebben fel lehessen jutni, a DAMD egy acélcsöves létrával is kedveskedik. Minden alkatrész külön-külön is megvásárolható, de az egész csomag is egyben, ekkor 1045000 jent, azaz nagyjából két és fél millió forintot kell fizetni.

