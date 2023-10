Régi időkre vezet vissza az autósok és a motorosok vitája. Ennek mindenki láthatja az eredményét, mivel messze több az autós és a motoros odakint, mint hosszú évekkel korábban, így azokból sincs kevés, akik egyenesen őrültek.

Arról is megfeledkeznek, hogy könnyen bizonyíthatóak ellenük a súlyos vádak, mert rengetegen használnak kamerát az autókban, vagy csak előkapják az okostelefonjukat. Most is valami hasonló történt, és érezni lehetett, hogy ennek nem lesz jó vége.

Olyannyira nem lett jó vége, hogy az audis fogta magát, majd kilökte a motorost, aki átcsapódott a többi autó elé. Többször is odavághatta magát, láthatóan nem volt jól, miközben odarohantak hozzá.

(Videó a lap alján)