Számos legendás típust ismerhetünk, akár a rali világából. A régmúlt ralija sokkal élvezetesebb, gyorsabb és hangosabb is volt, de egyúttal veszélyesebb is, aminek számos áldozata volt, a nézők között is.

A legendás ralikorszakot a 80-as és a 90-es évekre teszik, nem véletlenül. Egészen elképesztő autókkal versenyeztek, szinte nem voltak határok, és cserébe rendkívüli tempót, óriási hanghatásokat kaptunk.

Szerencsére egyes típusok még mindig aktívak, és a Renault 5 GT Turbo ebben a modern világban is képes olyan tempót menni, amire mindenki felkapja a fejét. Őrületesen nagyot megy vele a sofőr, aki nem kicsit érzi a technikát és a hegyi versenyt, ami az egyik legkülönlegesebb.

(Videó a lap alján)