Eleve sokszor kényelmetlen az anyósülésen ülni, ha valaki tempósabban megy. Még a profik is félnek, ha arról van szó, mert teljesen más tehetetlenül üldögélni, mint amikor a volán mögött foglalunk helyet.

A Nordschleife egy olyan versenypálya, ami még a legnagyobb profikat is próbára teszi. Az amatőrök is élvezik ezt, és ezen a pályán még egy anyósülésen is hatalmas élmény ülni, pláne, ha szeretjük a sebességet.

Most egy BMW M3 Touring került középpontba, melynek anyósülésen egy csinos nő ült. Egyes pillanatokban kitekintett a km/órára, maga sem hitt a szemeinek, hogy milyen tempóval mennek.

(Videó a lap alján)