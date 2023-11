Sok szép és különleges autót láthatunk odakint, akár nagy szállodák előtt. Ott legalább biztonságban vannak, maximum fotókat készítenek, de nem ülnek rá a motorháztetőre, és így tovább.

Ha pedig nem látnak senkit a közelben, általában ráülnek az autó motorháztetejére, vagy a gép hátsó részére. Sokan úgy csinálnak, mintha az övéké lenne az autó, pedig távolról sem, és ez igen kínos.

Ha egy olyan autóval rendelkezel, amit távirányítással is be lehet indítani, és szabályosan robbanó hanggal röffen be a gép, az vicces tud lenni. Most egy C8 Corvette-t láthatunk így beindulni, miközben idegenek fetrengenek rajta.

(Videó a lap alján)