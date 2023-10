A Macan SUV-ként, nagy hasmagasságával és terepjárómóddal sok helyre el tudja juttatni az embert, de úszni nem tud, és itt jön a képbe a A Frauscher x Porsche 850 Fantom Air. A Porsche még júniusban tette közzé a 8,67 méter hosszú motorcsónak vázlatát és már akkor mondták, hogy az elektromos Macantól vesz kölcsön technológiát.

A gyártó most már kész megmutatni – akár egy garda-tavi tesztvezetésen -, hogy egészen mennyi került át az SUV-ból a csónakba. Az egyik a 100 kWh-s akkumulátor, ami a pihenő padlója alá került a hajó hátsó felébe, de a villanymotor is a Porschétől lett kölcsönözve, 544 lóerővel együtt. Ennek köszönhetően a csónak végsebessége 85 km/h, bár a gyártó szerint inkább 41 km/h-n használjuk.

Ezen a sebességen az akkumulátor 60 percet, vagy 45 km-t bír, bár a Porsche szerint egy rendes út, alacsony és közepes sebességen, ezt három órára is kitolhatja, utána tölteni kell, és itt segít a Macan 800 voltos technológiája, aminek köszönhetően 250 kW-os egyenáramot is elnyel a kocsi, így tízről harminc százalékra fél óra alatt tölthető. Sima házi konnektorból is tölthető váltóárammal, ami viszont az idők végezetéig fog tartani.

A csónak alapját a Frauscher 858 Fantom Airje adja, mind külseje, mind a belső terek ismerősek lesznek a cég belsőégésű motoros hajóit vásárlóknak. Az elektromos belenyúlás mellett azért a beltérbe is beleszólt a Porsche, egy autós kormánnyal, sportülésekkel és egy öt mérőt is tartalmazó műszerfallal. Az indítógomb a kormány bal oldalán van, ahol a gyújtáskapcsoló a Porschékban.

Szintén egy autóktól átvett manőverrel a Porsche és a Frauscher 25 darab különleges, First Edition változatot bocsát ki, amire az érdeklődő feleknek 561700 eurót, azaz kicsivel több mint 200 millió forintot kell előkaparnia a malacperselyből és aztán 2024-ig várni a kiszállításra.

