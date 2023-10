Szeptemberben láttuk először a Porsche Boxster új, elektromos generációját, ami jövőre mutatkozhat be és 2025-ben kerülhet a piacra. Akkor már jól ráláthattunk arra, mit lát a kocsiba ülő autós, most pedig az autó arcát is megnézhetjük.

Köszönhetően új kémfotóknak, ahol a Boxstert először látjuk gyártási specifikációjú fényszórókkal, egy lépéssel közelebb vagyunk végső fizimiskája megismeréséhez. Négy LED-es menetfény tűnik fel, ami azt jelentheti, hogy a cég új mátrixos LED-egységeit kapják. A tavaly megmutatott technológia akár 600 méterre is képes világítani, ami a késő éjjeli vidéki utazásokhoz igen hasznos, hacsak nem akar az ember egy őzet az arcába.

Emellett a hátsó fényszórók is véglegesnek tűnnek, vékony LED-sorok, amelyek a hátsó negyedpanelekbe nyúlnak. Tekintve, hogy a GT3 R Rennsportot most mutatták be, ahol ezek a hátsó rész teljes szélességében végigérnek és a 718 Cayman GT4 E-Performance-on is ilyen van, valószínűleg az új Boxster is hasonlót kap majd.

Láthatóak még kamuelemek, például a középen látható kipufogó és az álca a lökhárítón és oldalt, így a kasztni végső részleteit nem láthatjuk. Az új Boxstert – és keménytetejű testvérét, a Caymant – több akkumulátoropcióval és teljesítményvariációval fogják majd árulni, a belépőszintű darabok egy, hátsó tengelyt hajtó motorral érkeznek, míg a drágább, kétmotoros példányok a két modell történetébe először hozzák el az összkerék-hajtást.

(Galéria a lap alján)