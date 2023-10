A Tesla egy mérnöke azt állítja, nem azért nevezték el „Teljes Önvezető Rendszernek” az FSD-t, hogy a vásárlók azt higgyék, fejlettebb, mint valójában. A cég rendszere egy folyamatban lévő tárgyaláson került górcső alá, melyet egy olyan Model 3 tulajdonosának ügye robbantott ki, aki autójának Autopilot rendszere letért az autópályáról és egy fának csapódott.

A kereset szerint a Tesla annak tudatában árusította autóit, hogy az Autopilot és az FSD is hibás. Az Auto News szerint Lee még 2019-ben vette meg utóbit, amikor a rendszer a sáv és a követési távolság tartására volt képes. A Tesla mérnöke, Eloy Rubio Blanco tett vallomást múlt héten és tagadta, hogy megtévesztő lenne a név: „Gondolom-e, hogy a sofőreink azt hiszik, az autó önműködő? Nem” – mondta eskü alatt.

A Tesla zárt artók mögötti vallomást kért Blancónak, mert aggódtak, hogy kereskedelmi titkok szivároghatnak ki. A bíró ezt megtagadta, azonban a tárgyalásról szóló élő közvetítést lekapcsolták Blanco beszédének idejére.

A Tesla mérnöke elismerte, hogy 2019-ben eladott járműveiknek a szoftver összetettsége miatt lehetnek „látens hibái”, valamint hozzátette, hogy a vezetési segédletrendszernek „egy sor korláta van” és hibásan mérhet be tárgyakat. Blanco azt is elmondta, hogy az automata vészfék is elégtelen lehet a balesetek elkerülésére.