Megszaladtak a villanyautók eladásai Európában, az autósok nem akarnak várni a belsőégésű motorok 2035-ös betiltásáig a váltással. Nagy-Britanniában azonban erre még nem áll készen a töltőinfrastruktúra, van, akinek ünnepnapokon kell hat órát várni, mire sorra kerül, az emiatt érzett dühöt pedig a személyzeten, vagy egymáson töltik ki.

Az ország legnagyobb autópálya-szervizszolgáltatója, a Moto ezért felügyelőket vesz fel, akiknek tartja kordában tartani az indulatokat és segíteni a töltésben az ügyfeleknek. Ez pár ember lesz láthatósági mellényben, de jogi felhatalmazásuk nem lesz, valamint nem lesznek ott a hagyományos benzinkutakon sem, ez mutatja, hogy az országban az elektromos töltőhálózat maradt le nagyon.

Jó kérdés, hogy miért nem töltőállomásokat épít akkor a Moto, a válasz pedig azért, mert hiába tennék: Ken McKeikan vezérigazgató szerint egyszerűen nem tudnak ennél több töltőt a hálózatra kötni, a kormány pedig nem segít, a The Daily Telegraph beszámolója szerint pedig azt tervezik, az állomásaik mellé 25 napelemparkot építenek, hogy legyen elég energia.

A brit kormány elhalasztotta a belsőégésű motoros autók árusításának eredetileg 2030-ra tervezett betiltását, de jövőre továbbra is minden ötödik eladott autónak zöldnek kell lennie, ez a szám pedig 80%-ra nő 2030-ra. Már most 830 ezer villanyautó van a brit utakon, jövő év közepére pedig elérheti az egymilliót is ez. Ha valaki ez alapján a brit kormány kompetenciáját kezdené el vitatni... Nem tévedne.