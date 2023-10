A Porsche továbbra is olyan sportautókat gyárt, amikre nehéz szavakat találni. Sok modellel a versenypályákat is meg lehetne járni, és ezek rendkívül erős csomagok, amiket ésszel kell kezelni, mert máskülönben súlyos baleset lehet belőle.

Erre is láthattunk már sok példát, és valószínűleg még fogunk is. A Porsche 982 GT3 RS is a legjobbak közé sorolható, és ez a hanghatásokra is éppoly igaz, amiről meggyőződhettek a videó segítségével.

Az autóban egy 4 literes motor dolgozik, ami a hátsókereket kelti életre. Már csak emiatt is hatalmas élmény vezetni a gépet, mely 525 lóerő és 465 Nm-es nyomaték leadására képes, így az autó álló helyzetből 3.2 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára.

(Videó a lap alján)