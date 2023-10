Vannak olyan munkák, amiket általában férfiak végeznek, és ugyanez igaz a női oldalra is. Ugyanakkor a legtöbb munka egészen nyugodtan végezhető a férfiak és a nők oldaláról is, nincs ezzel gond.

Az is igaz, hogy egyes területeken nagyon kevés nőt vagy férfit látni. A mezőgazdaságban a legtöbb esetben férfiak vezetik a gépeket, ám vannak kivételek, és felbukkannak fiatal, rendkívül csinos nők is a volán mögött.

Most pontosan erre hoztunk el számotokra egy példát, ahogyan a női traktorvezető olyan profin végzi a munkáját, mint bármelyik férfi, vagy még annál is jobban. Látszik is rajta, hogy profi és imádja a munkáját.

(Videó a lap alján)