A motorozás jó móka, de egyúttal veszélyes is, főleg, ha az ember igazán veszélyesen szeret élni. Jobb betartani a szabályokat, hiszen azok, akik motoron ülnek, messze nagyobb veszélyben vannak.

Ez tiszta sor, egy motor soha nem lesz olyan biztonságos, mint egy autó. Ugyanakkor másfajta élményeket is ad, és már a nők között is sokan vannak, akik, motoroznak, nem is akármilyen gépekkel.

A videót nem kell igazán magyarázni, mindent is tud a motorral a hölgy, aki nem mellesleg igencsak formás. Imádjuk az ehhez hasonló videókat, mintha csak egy hollywoodi filmet látnánk magunk előtt.

(Videó a lap alján)