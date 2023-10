Egyre szembetűnőbb, hogy a megyei- és országos pályamatricákkal igénybe vehető utak kivételével több olyan, egykor fontos útszakasz is vészesen elhasználódott, amit még most is sokan használnak a mindennapokban.

Elég csak megemlíteni a régi 4-est, ami mellett ugyan ott az új, mint alternatíva, ugyanakkor már fizetős formában. Vannak viszont olyan utak is, ahol nincs más lehetőség, és amelyeken mind több a balesetveszélyessé váló, teljesen leromlott állapotú szakasz.

Ilyen a 46-os is, ami 66 kilométeren keresztül kanyarog Tiszapüspöki és Mezőberény között, összekötve olyan városokat, mint Gyomaendrőd, Mezőtúr, vagy éppen Törökszentmiklós. Habár a Gyomaendrőd felé vezető szakaszt 2008-ban megerősítették és újraaszfaltozták, a Mezőtúr és Kétpó közötti részt pedig 2016-ban szintén felújították, ezek mostanra több helyütt annyira tönkrementek, hogy veszélyeztetik az arra közlekedőket.

A Kétpó – Törökszentmiklós közötti rész is külön ütemben készült el a közelmúltban, így az még gyakorlatilag újnak mondható, viszont a Mezőtúrt és Kétpót összekötő, mindössze 7 éves szakasz számos ponton beszakadt (borítóképünk is ott készült), javítás helyett pedig leginkább 60-as táblákkal találkozhatunk.

Gyomaendrőd felé még rosszabb a helyzet, itt olyan szinten elhasználódott az útburkolat, hogy már 60-as tempónál is szinte beleesik az autós egy-egy nyomvályúba, mint a lenti kép is mutatja.

A helyzet – a súlyos baleseteket elkerülendő - sürgős megoldást igényelne, első körben javítást, majd minőségi felújítást, illetve a teherforgalom átterelését, hiszen leginkább a Románia felől érkező kamionok miatt romlanak egyre gyorsabban a pár éve felújított szakaszok is.