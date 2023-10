Bizonyos időközönként az amatőrök előtt is megnyitják a Nordschleife versenypályát, és ez a motorosokra is igaz. Ilyenkor szabadon lehet száguldani a legendás német versenypályán, de közben be kell tartani a szabályokat.

Őrületes tempókat lehet menni, nincs sebességkorlát, viszont minden esetben figyelni kell a tükröt. Azok, akik ezt megszegik, balesetet okoznak, esetlegesen szándékosan, örökre repülhetnek.

Voltak már erre példák, és az agresszív driftelés is tiltott, amivel a pályát is károsíthatják a vezetők. A videóban szereplő bmw-snek is mennie kellett, ami nem meglepő, mert ugyan látványos volt, amit csinált, az nem felelt meg a szabályoknak.