A Ferrari mindig is imádott V12-es motorokkal dolgozni, és ez már a Forma-1-ben is így volt. Aki kicsit is otthon van a témában, az pontosan tudja, milyen erő lakozik ezekben a motorokban, egyszerűen őrület.

A hangok pedig... több mint varázslatosak, a mai napig visszasírjuk ezeket a muzeális darabokat. A sportautókba is sok ilyen motort pakolt a Ferrari az évtizedek alatt, amikor a hibridnek még csak híre sem volt.

Itt a kőkemény, nyers erő az, ami dominál, kezdve a mechanikával. A Ferrari 812 Superfast ugyan már a modernkor egyik szépsége, a V12-es motor szépen dolgozik benne, mint azt hallani is fogjátok.