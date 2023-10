A Ferrari 812 Superfast már önmagában is egy lenyűgöző modell, mindenfajta tuning nélkül. Az ismert modellt 2017 és 2023 között gyártották, mialatt nem egyet sikerült rommá törniük a tulajdonosoknak.

Ezek sok esetben pótolhatatlan darabok, amiket egy 6.5 literes V12-es motor kelt életre. A videóban hallani is fogjátok, olyan hangokat okád ki magából a gép, mintha abban egy F1-es csomag dolgozna.

A lenyűgöző alkotás megjelenése is felhívja magára a figyelmet, és amikor odalépnek neki, mindenki fel kapja rá a fejét. Pontosan ez történt most is, ahogyan a Ferrari vezetője a nyílt utcán kezdte el pörgetni az autót.