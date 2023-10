Érdekes lenne látni arra vonatkozólag egy statisztikát, hogy az évtizedek múlásával milyen mértékben változtak az arányok a női és a férfi motorosok körében. Mostanában egyre több női motorost látunk, akik ráadásul nagyon profik.

Azok sincsenek kevesen, akik sportmotoron ülnek, és azokat tudják is kezelni. Nem mindig számít a súly, a tudás fontosabb ennél, és egy kisebb termetű női motor is kordában tudja tartani a hatalmas fenevadakat.

Most egy olyan női motorost mutatunk be számotokra, aki több mint vonzó, ráadásul jó fej is. Komoly aerodinamikával rendelkezik, és természetesen a motorjáról se feledkezzünk meg, ami szintén nem gyenge.