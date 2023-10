A javaslatok között helyet kap az a tervezet is, mely szerint a gimnáziumi és szakképzésben tanuló diákok ingyenesen szerezhetnék meg a „B” kategóriás járművezetői engedélyüket a következő tanévtől.

Mint azt az Eduline megírta, a tanulók szülei, törvényes képviselői, illetve a már nagykorú diákok saját döntésük szerint elutasíthatják a képzésben való részvételt, amennyiben nem kívánnak vele élni.

Papp Endre, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezetének elnöke elmondta, hogy az autósiskolák még nem kaptak tájékoztatást a tervezetről, így nem tudják, hogy milyen lehetőségeik lesznek a megvalósításra vonatkozóan.

Több fontos kérdést is részletezni kell majd, amennyiben a Parlamentben elfogadják a javaslatot, így azt is, hogy a kötelező 29 gyakorlati órán felül a pluszórákra is vonatkozik-e a díjmentesség.