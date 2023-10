A driftelés nagyon nagy népszerűségnek örvend, többek között Magyarországon is. Sok versenyt rendeznek egy évben, és sajnálatos módon az illegális események is jelen vannak, amik életveszélyesek tudnak lenni.

Az illegális versenyzések a legveszélyesebbek, de már egy driftben is benne van a pakliban, hogy komoly baj történet. Az anyagi kár is fájó tud lenni, pláne, ha nem dúskálunk a pénzben, de akkor inkább ne is kezdjünk hozzá.

Ezúttal egy M3-as BMW-t nézhetünk meg akció közben, mialatt egy amerikai izomautó követi. Végül a M3-as járt rosszul, mert a vezetője túl szélesre vette a csúsztatást, és a padka ledarálta a felnit.