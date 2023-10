Jövőre jön az új Micra - ami nem is biztos, hogy Micra lesz - és bár a videón még csak egy elektromos koncepció látható, az már most világos, hogy a Nissan beáll a népszerű retromodern apróságok közé, új riválist jelentve többek között a Fiatnak és a Hondának is.

Mivel a Nissan és a Renault egy hajóban evez, ezért az újdonság platformja közös lesz a Renault 5 EV-vel. Bár még egyiket sem fedték fel teljes egészében, mindkét autó megjelenését 2024-re ígérték.

Az új Renault 5 az eddig kiszivárgott információk szerint 136 lóerős villanymotort kap és 40 kWh-s és 52 kWh-s akkumulátorral készül majd. Utóbbi állítólag akár 400 kilométeres hatótávolságot is biztosíthat.

A Nissan apróságából könnyen lehet, hogy jön egy sportosabb változat is, a már jól ismert Nismo névvel ellátva, ám az még egyáltalán nem biztos, hogy a modellt Micra-ként viszik majd tovább, éppen ezért nem is túl meglepő, hogy a most bemutatott tanulmány a Concept 20-23 nevet kapta.