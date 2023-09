A fővárosi kapitányságok 2023. szeptember 23-án éjszaka közlekedésrendészeti ellenőrzést hajtottak végre Budán. Az I., II., III., XI., XII. és XXII. kerületi rendőrkapitányságok munkatársai összefogtak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztjelöltjeivel és más társhatóságokkal, hogy biztosítsák a közúti közlekedés szabályainak betartását.

A razzia során mintegy száz gyorshajtót mértek be, és 31 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból. Emellett lejárt műszaki engedélyek, záróvonal átlépése és egyéb szabálysértések miatt is intézkedéseket hajtottak végre.

A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt három, tilos jelzésen való áthaladás miatt öt esetben szabtak ki közigazgatási bírságot, és három sofőrrel szemben szabálysértési feljelentést tettek. Egy személyt engedély nélküli vezetés miatt, egy másikat pedig egyedi azonosítójel meghamisítása bűntettével gyanúsítottak meg, ami miatt előállították.

Az ellenőrzés során megállított egyik gépjárműben az utasokra is figyelmet fordítottak. A sofőr ellen ittas és bódult járművezetés miatt indult büntetőeljárás, míg utasaival szemben kábítószer fogyasztásának gyanúja miatt intézkedtek.

Az éjszaka folyamán a rendőrök 148 taxit is ellenőriztek, és három helyszíni bírságot szabtak ki. Volt olyan taxis, aki a világításra, vagy a kötelező felelősség-biztosításra vonatkozó előírásokat nem tartotta be. Egy vezetéstől eltiltott taxisofőrt is elfogtak, és feljelentést tettek forgalomból kivont gépjármű használata miatt. További kilenc személyszállítót más szabályszegések miatt is felelősségre vontak - írja a police.hu.