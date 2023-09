Kína ismét uralta az európai eladási listákat, augusztusban a BYD, az MG és hasonszőrű társaik nagy sikernek bizonyultak, sokszor EU-s, bejáratott neveket is megverve. A legújabb adatok az Európai Uniós, EFTA-ba tartozó országok, valamint Nagy-Britannia eladásait összesítik, miközben az Unió igyekszik megakadályozni a kontinenst „elárasztó” olcsó autók tömegét.

Az egyik legnagyobb nyertes az MG lett. Az MG4 bekerült Európa legnépszerűbb modellje közé és az MG ZS sincs sokkal lemaradva. A márka augusztusban közel háromszor annyi autót (14411) adott el, mint tavaly ugyanekkor (5338) és többek között a Volvót, a Suzukit és a Minit is megelőzte.

A BYD 2685 autót adott el az Auto News Europe riportja szerint, ami hatalmas növekedés a tavaly augusztusi 186-hoz képest. A világ legnagyobb zöldenergiás autókat gyártó cégének az Atto 3 volt a legnépszerűbb darabja, amiből 2559-et vásároltak – többet, mint E-osztályú Mercedest, vagy 5-ös és 4-es BMW-t.

A most már minden járművét Kínában gyártó Polestar is nagyot aratott, 250%-kal több autót adtak el, mint tavaly, hasonló sikerekről számolhatott be a Lotus, az Ora, a Great Wall, a Nio és az Xpeng is, mindegyiküknek több mint megduplázódott az eladási száma.

A nem kínai márkák közül a Jeep, a Lexus, a Cupra és a Renault is növelte augusztusban eladásai számát, míg a Tesla, akik Kínából importálják az Európába szánt Model 3-akat és Model Y-okat, több mint harmincezer autót adott el augusztusban – ehhez a Németországban készült Model Y-ok is hozzátettek. A Volkswagen, a BMW, a Kia és a Toyota is növelte eladásait júliusról augusztusra, de az átlagos, 22 százalékos növekedés alatti mértékben.