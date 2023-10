A kínai gyártók részvényei esni kezdtek, miután az Európa Tanács bejelentette, lecsapnának az európai piacot elárasztó olcsó villanyautókra. Ha valóban tarifákat vetnek ki, annak komoly következményei lennének Kína autóipari nyomulásának, aminek köszönhetően a legtöbb helyben gyártott modellt is lekörözték.

2023 első hét hónapjában a 2022-es adatokhoz képest 112%-kal több kínai villanyautó érkezett az Unióba. De hogyan tudnak ennyi olcsó autót árulni? Bill Russo, a sanghaji piaci tanácsadó, az Automobility vezérigazgatója szerint azért, mert évente tízmillióval több autót tudnak gyártani, amennyire a helyi piacnak szüksége van.

Ez és a kínai kormány villanyautós támogatásai vezettek az Európa Tanács azon levont következtetéséhez, hogy az Ázsiából érkező villanyautók ötödével olcsóbbak az európaiaknak. Való igaz, az országban már 2009 óta adnak támogatásokat ezekre a járművekre, amit idén júniusban ismét kiegészítettek.

Természetesen ez a nyugati gyártókat is bevonzotta, a Tesla, a BMW és a Renault is nyitott itt gyárat, míg a Volkswagen az Xpeng segítségével készíti modelljeit a helyi piacra. Ezek a támogatások segítettek a CATL-nek is a világ legnagyobb akkumulátorgyártójává válni, míg a BYD a Volkswagent megverve lett Kína legnépszerűbb márkája, már ami az eladásokat illeti.

Európa kulcsfontosságú piac a kínai cégek növekedése szempontjából. A szigorú károsanyag-kibocsátási szabályai és a belsőégésű motoros modellek közelgő betiltása miatt a villanyautókat könnyebb itt eladni, mint a tarifákat már Donald Trump alatt bevezető Egyesült Államokban.

Az Európa Tanács mindenesetre vizsgálatot indított a „mesterségesen alacsonyan tartott” árú kínai autók özönével kapcsolatban, hogy bevezetnek-e tarifát, az csak jövő év végén derül ki (Franciaország maga külön intézkedett), de a bürokraták mellett például a Stellantis vezérigazgatója, Carlos Tavares is kétségeit fejezte ki afelől, hogy a nyugati márkák versenyezhetnek-e a keletiekkel.

Óvatosnak kell azonban lennie az uniós tisztviselőknek, mert Kína hasonlóan fontos piaca az európai márkáknak is, és egy rosszul átgondolt intézkedéssel több hazai márka, például a BMW vagy a Volkswagen is áldozatul eshet a baráti tűznek.