A GR Yarisszal a Toyota komolyan megszerettette magát a teljesítményorientált autók rajongóival és Japánban úgy hírlik, hogy a következő frissítéssel fenntartanák a státuszukat. Három éve került piacra a ferdehátú, szóval éppen itt az ideje a ráncfelvarrásnak, a japán Best Car magazin szerint azonban nem csak vizuális módosítások érkeznek.

A GR Yaris jelenleg 261-272 lóerős (piactól függ), de a Best Car forrásai szerint a motor frissítésével az amerikai GR Corollával teszik egyenrangúvá, abban az 1,6-literes, háromhengeres darab van, 304 lóerővel.

Amennyiben valóban a Corolla motorját kapja meg, akkor a nyomaték marad 370 Nm, bár a GRMN Yaris különleges kiadás, mely 500 példányban készült, kapott pluszba 20 Nm nyomatékot, a teljesímtény változatlan mivoltával.

Eddig csak hatsebességes manuális váltóval volt kapható a GR Yaris, de a Best Car szerint a faceliftes modellbe egy nyolcsebességes automata is kérhető lesz, márpedig ha ez így van, akkor csak idő kérdése, hogy a GR Corolla konfigurátorába is bekerüljön.

A japán magazin azt is tudni véli, hogy kívül csak a lökhárítók fognak változni, de egy új tetőspoiler segít kiemelni a tömegből. Belül az analóg kapcsolóknak mond majd búcsút a modell és egy teljesen digitális műszerközpont veszi át a helyüket. A gyártás 2024 elején kezdődhet, szóval a következő hónapokban a bemutatóra is sor kerülhet.